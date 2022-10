Nutstaken horen bij de overheid, dat geldt ook voor onze warmte

Alleen mentali­teits­ver­an­de­ring bij drugsge­brui­kers helpt in strijd tegen drugsmaf­fia

Drugscriminelen die proberen een minister van Justitie te ontvoeren, zoiets kennen we uit bananenrepublieken. Dat dit nu waarschijnlijk ook in ons buurland België is gebeurd en met Nederlandse verdachten, moet ons echt wakker schudden, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

25 september