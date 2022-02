Onafhankelijk worden van Russisch gas heeft een prijs

Gemeenten en waterschappen willen stoppen met het afnemen van gas van de Russische leverancier Gazprom. Het is vooralsnog een symbolische actie. Elke leverancier koopt op de Europese markt hetzelfde gas in. Dus als een waterschap overstapt naar bijvoorbeeld Eneco, krijgen ze via die nieuwe leverancier nog steeds gas dat ook uit Rusland kan komen.

De situatie schetst in het klein wat het probleem is voor heel de Europese Unie. De EU is tot 40 procent van de gasbehoefte afhankelijk van Rusland. Al jaren is gewaarschuwd voor de gevaren daarvan, onder andere door de Verenigde Staten. Nu blijkt hoe lastig het is een vuist te maken tegen Rusland. De EU beloofde een maximaal sanctiepakket. Maar de belangrijkste inkomstenbron voor het regime van Poetin, de verkoop van energie, durft de EU vooralsnog niet af te snijden. Hoewel volgens minister Jetten (Klimaat) de Europese gasvoorraden voldoende gevuld zijn, zou het stoppen met Russisch gas betekenen dat grootverbruikers als de industrie al op korte termijn in de problemen komen. Dat is een prijs die we niet bereid zijn te betalen. En mocht het conflict lang duren, dan dreigt gas op termijn ook voor burgers op rantsoen te moeten.

Na Georgië en de Krim is het nu Oekraïne en niemand kan voorspellen waartoe het Poetin-regime nog meer bereid is. Willen we echt minder afhankelijk van Rusland worden zoals iedereen nu roept, dan moet er eerlijk bij worden verteld wat dat betekent. Alternatieven voor Russisch gas zijn er op korte termijn amper. Noorwegen pompt al maximaal op, vloeibaar gas uit verder weg gelegen landen is lastig te krijgen. Het kabinet wil nu haast maken met de energietransitie. Maar omdat we nog decennia lang gas nodig blijven hebben, zou dat betekenen dat het Groninger gasveld open moet blijven met alle gevolgen van dien. Na dit jaar blijven de installaties alleen paraat voor ‘noodgevallen’. Zo’n noodgeval kan eerder komen dan gedacht, blijkt nu. Zoals we er in Europa ook niet aan ontkomen om de kolen- en kerncentrales langer open te houden. Als we over dat alles niet durven te praten, blijft het slechts bij moreel verontwaardigd zijn over Poetin.

