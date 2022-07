Onvrede over stikstofplannen is geen excuus om anderen in gevaar te brengen

Laten we niet wéér te vroeg denken dat corona voorbij is

Langzamerhand is iedereen aan het wennen aan een wereld zonder coronamaatregelen. Het aantal mensen dat nog vrijwillig mondkapjes draagt in het openbaar vervoer zie je elke dag afnemen, de schroom om weer handen te schudden verdwijnt en belangrijker nog: het aantal nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen is afgenomen tot een minimum. En toch is er alle reden waakzaam te blijven, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

17 mei