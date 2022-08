Oordoppen: niet suf, gewoon een kwestie van eigen verantwoordelijkheid

Het was een rapport waarvan niemand wakker lag. Op 2 maart van dit jaar kwam de Wereldgezondheidsorganisatie WHO met een groot onderzoek naar gehoorproblemen.



De conclusies waren best schokkend. Tegen 2050, schreef de WHO, heeft een op de vier mensen wereldwijd in meer of mindere mate last van gehoorverlies. Dat zijn 2,5 miljard mensen. Van hen kunnen 700 miljoen mensen zich zonder hulpmiddelen niet meer goed staande houden in de maatschappij .