Op dossier-Taghi kan niemand zich een misstap veroorloven

Nepnieuws moet worden aangepakt om gevaarlij­ke complotthe­o­rieën tegen te gaan

Het is hoog tijd voor een weerbaarheidsoffensief van overheid, scholen en socialemediabedrijven tegen nepnieuws, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen. Want er hoeft maar één idioot op te staan die alle complotdenkers in de benen krijgt, en dan liggen Capitool-achtige toestanden binnen handbereik.