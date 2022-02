Op naar een speelveld waar het niet uitmaakt wat je geslacht is, daar kan geen vrouwenquotum tegenop

commentaarVoor dochters is dit een hoopvolle tijd om op te groeien. Want zo kunnen we ook kijken naar de Metoo-discussie die oplaait in alle hoeken en gaten van de maatschappij, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen.

Na The Voice is voetbalbedrijf Ajax het tweede bolwerk dat door grensoverschrijdend gedrag van machtige mannen krassen krijgt. De details zijn telkens even ontluisterend. Machtige mannen appten ongevraagd schuine berichten of foto’s van een piemel in opgewonden staat.

Ruim een eeuw geleden werd in Nederland het vrouwenkiesrecht ingevoerd. Sindsdien verschenen in de politiek steeds meer feministische boegbeelden die fel waren in woord en daad, of vrouwen die zich rustig en stoïcijns kweten van hun taak. In politiek en kabinet is de man-vrouwverhouding inmiddels bijna in balans.

In het bedrijfsleven is dat anders. Volgens de jongste Female Board Index werden er vorig jaar minder vrouwelijke bestuurders benoemd dan het jaar ervoor. Liefst 73 procent van de beursbedrijven heeft nog altijd geen vrouwelijke bestuurder. Er moest zelfs een wettelijk vrouwenquotum aan te pas komen om grote bedrijven te verplichten meer vrouwen in de leiding te benoemen. Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer hiermee in.

Over het glazen plafond dat door vrouwen zo moeizaam wordt geslecht zijn vele rapporten geschreven. Telkens breken wetenschappers zich het hoofd over de vraag waarom. Ligt het aan de financiering van onze kinderopvang? Of hebben Nederlandse vrouwen domweg geen zin in het spel van carrière maken?

Misschien ligt een deel van het antwoord wel besloten in de affaires die zich nu ontrollen. Je moet er maar zin in hebben om een apenrots te betreden.

Natuurlijk zijn verreweg de meeste mannen uit goed hout gesneden. Maar voor de toekomst van al onze dochters is het een godsgeschenk dat we in Nederland het gesprek aangaan over grenzeloos seksisme dat op te veel plekken aanwezig is. Dat er van Assen tot Zundert wordt nagedacht over gezonde verhoudingen op de werkvloer. Dat we elkaar durven aanspreken op onbetamelijk gedrag.

Opdat al die dochters een eerlijke kans krijgen op een speelveld waar het niet uitmaakt of je man bent of vrouw. Echt, daar kan geen vrouwenquotum tegenop.

