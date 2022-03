Opkomst gemeenteraadsverkiezingen was laag, maar er waren hoopvolle tekenen

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen was laag, maar er waren hoopvolle tekenen. Juist daar moeten we oog voor hebben, schrijft hoofdredacteur Rennie Rijpma in dit commentaar.

Deze week vierden we het feest van de democratie. De helft kwam niet opdagen. Vaak zeggen we dan: dat mag de pret niet drukken. Toch leek het in de nazit een stevig stempel te drukken op de feestvreugde. Toen burgemeester Aboutaleb woensdagavond het opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen in zijn stad Rotterdam bekendmaakte, leek het meer een grafrede dan de opening van het bal. Niet onbegrijpelijk. Hij was de gastheer van het slechtst bezochte feest van Nederland. Met een opkomstpercentage van 38,9 procent was in Rotterdam het opkomstpercentage het laagst van heel Nederland.

En toch, wat is de beste reden om een volgende keer wel te gaan naar een feest dat je eerder liet lopen? De verhalen waaruit blijkt dat je het echt niet had willen missen.

Barendrecht

In de gemeente Barendrecht was Echt voor Barendrecht vier jaar geleden al de grootste partij. De overige partijen spanden samen en hielden Echt buiten het gemeentebestuur. De bewoners van Barendrecht maakten er korte metten mee; Echt voor Barendrecht haalde twintig van de 29 zetels binnen en heeft geen andere partij meer nodig om te besturen. Het siert lijsttrekker Lennart van der Linden dat hij in een eerste reactie heeft aangegeven wel met andere partijen te willen praten.

In het traditionele ‘rode Amsterdam’ moest de PvdA vier jaar geleden zijn meerdere erkennen in GroenLinks, maar met een bevlogen verhaal over de sociaal democratie wist lijsttrekker Marjolein Moorman de kiezer weer naar zich toe te trekken. Bevlogenheid loont. Iets om voor ogen te houden voor alle lijsttrekkers die volgend jaar zoveel mogelijk mensen willen motiveren naar de stembus te gaan voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Zelfbewuste jongeren

Er staat een hele generatie zelfbewuste jongeren op. Zeer bewust van wat ons huidige doen en laten voor gevolgen heeft op de langere termijn en daar actie op wil ondernemen. Partijen die jongeren weten aan te spreken, profiteren daarvan. D66 heeft de meeste jonge stemmers. Het CDA voerde een verjongingsslag door en is - na de lokale partijen opgeteld - de grootste partij in Nederland. Op de rechterflank komen naast PVV en Forum voor de Democratie nieuwe partijen op die in veel gemeenten een of meer zetels behaalden. Een breed spectrum van de bevolking krijgt zo een stem in de Nederlandse gemeenteraden.

Dat maar de helft van de stemgerechtigden deze week wilde meebeslissen over hun vertegenwoordiging in de gemeenteraad is zorgelijk. Maar laat het de waardering voor de betrokkenheid en inzet van wel-stemmers en volksvertegenwoordigers niet aantasten. We hebben hun enthousiasme hard nodig.

