Oplossen van het zorginfarct vraagt iets van ons allemaal

commentaar Als we dit laten gebeuren, is straks niemand veilig

Het nieuws over de bedreiging van Amalia gaat de hele wereld over. Dat zij niet veilig in haar Amsterdamse studentenhuis kan wonen, is dan ook ongekend. Het zegt iets over de staat van ons land en dat kan niet zonder consequenties blijven, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

14 oktober