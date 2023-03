Overheid moet zich voorbereiden op wat ondenkbaar lijkt

COMMENTAAR We moeten niet naïef zijn over de intenties van China

De Verenigde Staten willen dat Nederland exportbeperkingen oplegt aan chipmachinefabrikant ASML dat geen technologie meer zou moeten leveren aan China. Het kabinet voelt daar vooralsnog weinig voor, maar toch moeten we niet naïef zijn over de bedoelingen van het regime in Peking, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.