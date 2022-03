Pas op voor profiteurs in oorlogstijd

Alles wordt duurder. Maar het is te hopen dat supermarktgiganten net zo kritisch blijven op prijsverhogingen als in januari, schrijft chef nieuws Saskia van Westhreenen.

Begin dit jaar ging bij supermarktketen Jumbo de Fuze Tea uit de schappen. Ook Albert Heijn ging op zijn strepen staan. De keten stopte tijdelijk met de bevoorrading van Nestlé (Maggi, Nescafé, KitKat). Dat concern wilde namelijk prijsverhogingen doorvoeren van boven de 20 procent en die waren volgens de grootgrutter ‘onvoldoende verklaarbaar vanuit kostenstijgingen’.

Inmiddels doemen er nieuwe donkere wolken op aan de horizon. De berichten over duurdere boodschappen buitelen over elkaar heen. Hazelnootpasta, brood, hout, olie, benzine, een mens zou nog amper de deur uit durven. Waar eerst corona de aanleiding was voor prijsstijgingen, is het nu de oorlog in Oekraïne.

Vooropgesteld: het leven wordt duurder. Aantoonbaar, bijvoorbeeld door onze duurdere energierekening, mede het gevolg van het feit dat we ons afkeren van Russisch gas en Russische olie. Grondstoffen, verpakkingsmateriaal, vervoer, het stijgt allemaal in prijs. Toch is het opletten geblazen. Want in slechte tijden duiken er altijd profiteurs op die ergens een slaatje uit proberen te slaan.

Een mooi voorbeeld is de prijs van een pot Nutella. De producent luidde de noodklok vanwege tegenvallende hazelnootoogsten in Turkije. Het gevolg: schaarste, prijsopdrijving en duurdere hazelnootpasta. In januari werden de voorlopige jaarcijfers bekend van grooteigenaar Ferrero. Die bleek met 988 miljoen euro de hoogste nettowinst in tien jaar te hebben behaald.

Deze week kwam de broodsector met een waarschuwing. Nu de graanschuur van Europa in brand staat kan de prijs van een brood wel eens verdubbelen. Hierbij past een nuttig rekensommetje. Business Insider legde het onlangs haarfijn uit: bij een industrieel brood van 1 euro, waarbij meel 20 procent van de prijs uitmaakt, zorgt een prijsstijging van meel met 50 procent in theorie voor een 10 procent duurder brood.

In het geval van de bakkers heeft ook verpakking, energie en vervoer een prijsopdrijvende rol. Maar voor alles geldt dat we mogen hopen dat de supermarktgiganten de komende tijd net zo kritisch blijven op prijsstijgingen als toen in januari. Al was het maar om te voorkomen dat een crisis als deze door een enkele grootproducent wordt misbruikt om de kas te spekken. Dát zou pas echt oneerlijk voelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.