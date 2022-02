Politiek vergeet de burger bij wijziging coronaregels

Ruim 5 miljoen mensen zijn wel gevaccineerd maar hebben (nog) geen booster. Zij verliezen allemaal de komende tijd hun groene vinkje en moeten dan óf alsnog een booster halen óf een toegangstest doen om naar bijvoorbeeld de dierentuin te kunnen. Dat de geldigheidsduur van het zogeheten groene vinkje beperkt wordt, daar is uit virologisch oogpunt nog wel het nodige voor te zeggen. Inmiddels weten we dat de vaccinatie na verloop van tijd minder goed beschermt tegen het coronavirus. Reden waarom de overheid iedereen heeft opgeroepen om een extra prik (booster) te halen.



Waar echter níets voor te zeggen is, is dat dat niet duidelijk is verteld door het kabinet. In de publiekscampagne om je te laten boosten, is nooit gerept over het vervallen van je coronatoegangsbewijs als je die extra prik niet haalt. Volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) had iedereen kunnen weten dat het coronatoegangsbewijs nog maar beperkt houdbaar zou worden voor niet-geboosterden. Dat stond namelijk in een Kamerbrief van 14 december. Maar dat is natuurlijk bizar. Blijkbaar moeten burgers nu ook al elke dag in de gaten houden welke brieven er vanuit ministeries naar de Tweede Kamer worden gestuurd.