Prinses Amalia geeft ouders goede voorbeeld

Dat was schrikken aan de vooravond van Koningsdag. De Oranjes hebben behoorlijk ingeboet aan populariteit. Onderzoek van EenVandaag toonde aan dat het vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Máxima nog nooit zo laag is geweest. Waar het paar bij de start nog vier van de vijf Nederlanders achter zich kreeg, is dat geslonken tot iets meer dan de helft. Het vertrouwen in koningin Máxima stokt op 61 procent en nog maar 54 procent heeft vertrouwen in de koning.