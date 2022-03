Reken niet op de overheid, steun haar liever

In wat voor tijden leven we. Twee jaar geleden begon de coronacrisis en nu die bijna voorbij lijkt, worden we geconfronteerd met een oorlog in een naburig land. Met hartverscheurende beelden, de komst van vluchtelingen en natuurlijk die ongekend hoge energieprijzen. En de toekomst, die is ongewis. Moedeloos? Een gevoel van machteloosheid tegenover die nare man daar in het Kremlin is alleszins begrijpelijk. Soms denk je: hoe zullen we ons deze tijd later herinneren? En dat is een goede vraag, want daarop heeft een mens wél invloed.

Allereerst door niet meteen te rekenen op de overheid. In de Tweede Kamer ging het er deze week al volop over, wat het kabinet allemaal kan of moet. Natuurlijk is een tegemoetkoming als compensatie voor de hoge energierekening welkom, maar is het voor iedereen nodig? Wie een vast energiecontract heeft merkt voorlopig weinig van die gestegen prijzen. Verlaging van de accijns op benzine klinkt ook sympathiek, maar voor mensen in de stad kan de fiets of de bus ook een alternatief zijn. Net als bij corona treft deze crisis ons allemaal, maar ons niet allemaal even hard. Laat het kabinet zich richten op de mensen die het echt nodig hebben. En als je daar niet bij hoort, dan heb je eigenlijk geluk.

Ook de opvang van vluchtelingen kan de overheid niet alleen. Ze heeft steun nodig, al is het maar door niet te klagen als de wedstrijd niet doorgaat omdat de sporthal vol veldbedden staat. Door geduld te hebben als de medewerker van de gemeente geen idee heeft waar die vluchteling bij jou in huis zich moet registreren, ook al heeft premier Rutte daar juist om gevraagd. Of door je aan te melden als vrijwilliger, en het er dan niet bij te laten zitten als je mailtje niet meteen beantwoord wordt. Als de organisatie die u benadert al genoeg vrijwilligers heeft, dan is dat eigenlijk goed nieuws. Of geef. De opbrengst van de 555-actie afgelopen maandag liet al zien wat Nederland vermag. Alleen samen krijgen we Poetin eronder. Of in elk geval: alleen samen houden we ons hoofd hoog.

