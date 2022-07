Rutte moet praten, praten, praten en eerder dan nu

Kijk uit met blind zwaarder belasten van vermogen

De verdeling van vermogen in Nederland is schever dan gedacht. Een speciale onderzoeksgroep onder leiding van voormalig CPB-directeur Laura van Geest concludeert dat de rijkste 1 procent van de huishoudens 26 procent van het totale vermogen bezit. Dat schreeuwt om maatregelen, maar kijk uit dat je geen nieuwe ongelijkheid veroorzaakt, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

10 juli