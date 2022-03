Ruzie bij Volt is geen reclame voor de politiek

Al jaren klinkt de klacht dat politici in de Tweede Kamer te druk zijn met zichzelf. En hoewel het te makkelijk is om alle 150 Kamerleden over één kam te scheren, doen sommigen wel heel erg hun best het vooroordeel te bevestigen. Zoals bij de huidige ruzie binnen Volt, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

Het was weinig volwassen van de Kamerleden van Volt om hun ruzie in het openbaar uit te vechten. Eerst was er de mededeling via sociale media dat Kamerlid Nilüfer Gündogan geschorst werd wegens grensoverschrijdend gedrag, waarvan zij naar eigen zeggen niet op de hoogte was. Daarna volgde een rechtszaak en zou er naar mediation gezocht worden, die vervolgens door alle drie de Kamerleden werd geblokkeerd.

Het resultaat is dat er deze week waarschijnlijk een twintigste fractie in de Tweede Kamer plaatsneemt. En zo heeft de kiezers sinds de verkiezingen van maart vorig jaar weinig reden om nog een hoge pet op te hebben van wat er allemaal in Den Haag gebeurt.

Er was de maandenlange kabinetsformatie waarin partijen domweg weigerden met elkaar te onderhandelen. Er waren scheuringen bij Forum voor Democratie en CDA. Het enige Kamerlid van 50Plus brak met haar partij en bleef onder haar eigen naam in de Kamerbankjes zitten. En na de gemeenteraadsverkiezingen vorige week kraaiden partijleiders victorie terwijl kiezers juist hadden laten merken meer vertrouwen te hebben in lokale partijen.

Quote Het helpt wel als volksverte­gen­woor­di­gers beseffen dat ze niet acteren in een televisie­soap

Vorig jaar nog hadden partijen in de Tweede Kamer de mond vol van een nieuwe bestuurscultuur die nodig was om het vertrouwen van burgers in de politiek te herstellen. Daarbij helpt het wel als volksvertegenwoordigers beseffen dat ze niet acteren in een televisiesoap en een voorbeeldfunctie hebben.

Er zijn voldoende belangrijke zaken waar Kamerleden de aandacht aan moeten besteden. Zo komt de inflatie volgens president Klaas Knot van de Nederlandsche Bank in het slechtste geval uit op 9,5 procent dit jaar. Dat heeft enorme gevolgen voor burgers die moeite zullen hebben om de rekeningen te betalen. Veel politici spannen zich echt in om iets te doen aan de problemen van mensen. Maar het gedrag van sommige collega’s schaadt het aanzien van de hele politiek.

