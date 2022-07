Schimmige gratie komt als een boemerang terug

De geheimzinnigheid rondom het middel gratie komt door de kwestie-Masmeijer als een boemerang terug in het gezicht van alle betrokkenen, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen. De koning incluis. Dat moet dus anders. Om te beginnen: met iets meer openheid.

Was onze koning vroeger fan van NCRV’s Holidayshow? Keek hij graag naar Dinges? Lag hij plat voor de buis tijdens de Helemaal-in-je-eentje-show?



We weten het niet. En dat is precies het ongemakkelijke aspect rond de gratieverlening aan Frank Masmeijer, de ooit gevierde televisiepresentator die na een schimmig cocaïnezaakje achter Belgische tralies belandde. Masmeijer zat een forse straf uit van negen jaar en moest nog anderhalf jaar zitten. Ook tot zijn eigen verbazing werd hij een paar dagen geleden vrijgelaten. Hij kreeg gratie. In de naam van onze Koning.

De reacties liegen er niet om. ,,Ik begrijp heel goed dat mensen hier geen donder van snappen’’, waren de kernachtige woorden van Maarten Brink, voorzitter van politievakbond ACP. Directeur Jaap Brandligt (,,Wij snappen hier echt geen reet van’’) van de belangenorganisatie voor (ex-)gedetineerden was zo mogelijk nog kernachtiger.

VVD-Tweede Kamerlid Ulysse Ellian wil een toelichting van minister Franc Weerwind op de overwegingen en adviezen. Op diverse plekken in het land buitelen de grappen over elkaar heen. Het Dordtse biercafé De Lachende Monnik plaatste woensdag terstond een actueel reclamebord aan de straat: Masmeijer is weer vrij/Daarom is-ie reuze blij/Hopelijk heeft de koning zich niet vergist/Na 20 glazen Trappist.

Quote Wat de kwestie extra delicaat maakt is het feit dat het Openbaar Ministerie ‘nee’ zei waar het Gerechts­hof Leeuwarden-Arn­hem ‘ja’ zei

Alle grappen en grollen daargelaten: het gaat om een serieuze zaak. Onze politie moet alle zeilen bijzetten om grootschalige drugstransporten een halt toe te roepen, inclusief alle zware criminaliteit die daarmee gepaard gaat. Dan is het zuur dat een getapte presentator om onduidelijke redenen wordt vrijgelaten.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid werden vorig jaar 131 gratieverzoeken ingewilligd. Het jaar ervoor 87. Daar kunnen heel menselijke redenen aan ten grondslag liggen, zoals een ernstige ziekte. In de zaak-Masmeijer is hier echter geen sprake van. Wat de kwestie extra delicaat maakt is het feit dat het Openbaar Ministerie ‘nee’ zei waar het Gerechtshof Leeuwarden-Arnhem ‘ja’ zei. De adviezen zijn niet openbaar. De koning beslist.

Strafrechtadvocaten hebben gelijk dat dit gebrek aan transparantie slecht is. Op zichzelf is er niks mis met het middel gratie, maar de geheimzinnigheid eromheen komt nu als een boemerang terug in het gezicht van alle betrokkenen. De koning incluis. Dat moet dus anders. Om te beginnen: met iets meer openheid.

