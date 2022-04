Schulden: ‘eigen schuld dikke bult’ is te makkelijk

Het is niet moeilijk om in geldproblemen te komen. Wie te weinig verdient om een hypotheek te krijgen, is bijvoorbeeld vaak veel duurder uit als huurder. Ruim 600.000 huishoudens hebben problematische schulden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die niet reageren op de tweede aanmaning van een verkeersboete. Dat klinkt als een overzichtelijk probleem, maar vaak is het wel een aanwijzing dat er meer mis is. Zo hebben mensen in een schuldsaneringstraject gemiddeld veertien schuldeisers achter zich aan. Door tegenslag in het leven of doordat mensen domweg ingewikkelde regelgeving niet overzien, stapelen betalingsproblemen zich al snel op.