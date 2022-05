Skip dat overbodige Engels, please

Nu is dat probleem best herkenbaar. Als we in Nederland ouderen loslaten in de jongerenwereld zal er sprake zijn van een Babylonische spraakverwarring. Een mailtje beginnen met ‘hi’ is tegenwoordig volstrekt normaal. De jeugd streamt en gamet. We hebben last van ad-blockers of aquaplaning. We zijn assholes of backpackers of liggen in een bodybag. Iets is booming, een big deal of géén big deal. We krijgen een boost of een burn-out. We gaan naar de carwash of doen het cold turkey. En zo kunnen we het hele alfabet moeiteloos aflopen.