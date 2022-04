Sociale media zijn te belangrijk om aan miljardairs over te laten

Ach ja, Twitter. Jongeren zitten er allang niet meer op, ouderen zijn er niet eens aan begonnen. Het is een podium voor nepnieuws, opruiing, dreigementen en haat. Vergeleken met andere sociale media is het maar klein: 217 miljoen dagelijkse gebruikers tegenover 1 miljard voor TikTok en 1,9 miljard voor Facebook. Het maakt nauwelijks winst. Nee, als hij iets goeds had willen doen voor de wereld had Elon Musk de 44 miljard dollar die hij ervoor neertelt zoveel beter kunnen besteden. Het beste dat de nieuwe eigenaar met Twitter kan doen, is het sluiten.

Dat is allemaal waar, maar tegelijkertijd toch ook een onderschatting van zowel Twitter als Musk. Die eerste beelden van het front in Oekraïne? Van de laatste demonstraties in Rusland? Linkjes naar verrassende analyses? Op Twitter bloeit tussen alle bagger ook veel moois. Elon Musk zelf gedraagt zich soms als een hork. Maar hij is ook de man die met Tesla elektrisch rijden geweldig heeft gemaakt en die met SpaceX nuttige satellieten de lucht in helpt. Toen Amazon-oprichter Jeff Bezos in 2013 The Washington Post overnam was er ook scepsis. Sindsdien is de digitale verschijningsvorm van de beroemde krant verbeterd, is het aantal betalende abonnees gegroeid en is de journalistiek ongemoeid gelaten.