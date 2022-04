Steun voor bedrijven kan niet eeuwig doorgaan

Terecht dat de steunpakketten voor bedrijven niet nog een keer zijn verlengd. Maar nog eens kijken naar de belastingschulden is in ieders belang, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

De Kamer van Koophandel verwacht dit jaar een golf aan faillissementen: 220.000 bedrijven, vooral in de horeca, cultuur- en evenementensector. Een onwaarschijnlijk hoog aantal. Maar zelfs al zou die voorspelling uitkomt, dan nog kan het geen reden zijn voor de overheid om de geldkraan weer open te zetten.

Het aantal faillissementen was vorig jaar door alle coronasteunmaatregelen van de overheid historisch laag: 1536 bedrijven zijn in 2021 failliet verklaard. Dat is de helft van het aantal in 2019, het jaar vóór de pandemie uitbrak. Veel bedrijven die zonder coronapandemie ook zouden zijn omgevallen, werden met belastinggeld overeind gehouden. Dat er miljardensteun kwam, was terecht. Wanneer een ondernemer op last van de overheid zijn zaak moet sluiten, moet daar iets tegenover staan. Bovendien hielpen de diverse regelingen die werden opgetuigd om massawerkeloosheid te voorkomen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) heeft dat zo’n 180.000 ontslagen gescheeld.

Quote De zakken van de belasting­be­ta­ler zijn niet oneindig diep. Uiteinde­lijk kan niet elk risico worden afgedekt

Hoewel dat zelfde CPB dringend adviseerde de steun sneller af te bouwen, deed het vorige kabinet dat onder druk van werkgeversorganisaties en vakbonden amper. Maar sinds 1 april is het loket echt dicht. Uiteindelijk is de overheid geen verzekering tegen elke tegenwind. Je kunt je met hetzelfde argument waarom bedrijven in de coronapandemie zijn gesteund afvragen waarom er nu geen extra steun komt voor bedrijven die op last van de overheid geen handel meer mogen drijven met Rusland. Maar de zakken van de belastingbetaler zijn niet oneindig diep. Uiteindelijk kan niet elk risico worden afgedekt.

Neemt niet weg dat het kabinet, nu alle steun is stopgezet, verstandig moet omgaan met alle openstaande belastingschuld van bedrijven. Door corona konden zij uitstel krijgen van betaling. Die berg achterstallige schuld is opgelopen tot ruim 20,5 miljard euro. Sommige bedrijven dreigen alsnog in de problemen te komen door die last. Kwijtschelding zou oneerlijk zijn. Wel moet serieus worden gekeken naar de huidige terugbetalingstermijn van vijf jaar en naar het plan om de invorderingsrente (die tijdelijk is verlaagd naar 0,01 procent) vanaf 1 juli stapsgewijs te verhogen na 4 procent. Zo krijgen bedrijven wat lucht, blijven ze makkelijker overeind en is de kans groter dat de schuld wordt afbetaald.

