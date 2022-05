Stop groei van Schiphol en stel kwaliteit weer centraal

We weten al lang dat de grenzen van de groei van Schiphol zijn bereikt, maar negeren de signalen. Het is tijd voor een rigoureus andere koers waarin het draait om kwaliteit in plaats van kwantiteit, schrijft onze hoofdredacteur Rennie Rijpma.

In het boek Een klein land met verre uithoeken beschrijft geograaf Floor Milikowski hoe regio’s in Nederland floreren terwijl andere gebieden achterblijven. Banen, kapitaal en hoogopgeleiden concentreren zich in een aantal grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Groningen, terwijl het perspectief van andere regio’s achterblijft. Niet alle steden kunnen een succesvolle omslag maken van de industriële maakindustrie uit de vorige eeuw naar een florerende dienstensector. Opvallend vaak is het succes afhankelijk van één of een paar bevlogen bestuurders.

Milikowski beschrijft ook het succes van Schiphol; hoe de inzet op de zogeheten hubfunctie van onze nationale luchthaven - Schiphol als knooppunt van mensen en goederen die de wereld overgaan - ertoe leidde dat een klein land als Nederland tot de logistieke wereldtop ging behoren.

Van die logistieke wereldtop is de afgelopen weken weinig te merken. Gigantische wachttijden, chaos en geen garantie dat passagiers hun vlucht halen. KLM beperkt zelfs de verkoop van tickets vanaf Schiphol.

Grenzen bereikt

Het is geen verrassing dat de groei van Schiphol zijn grenzen heeft bereikt. In 2016 plaatst de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in het advies Mainports voorbij al kritische kanttekeningen. TNO en de Erasmus Universiteit Rotterdam stellen in hun onderzoek (in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) Van mainport naar wereldstadhaven: ,,We constateren dat het mainportbeleid zeer succesvol is geweest. Maar de Nederlandse maatschappij is veranderd. Hersens zijn de belangrijkste productiefactor geworden rond de mainports.’’

Quote De bijdrage voor de Nederland­se economie is substanti­eel kleiner geworden, de nadelige gevolgen groter

Schiphol was en is met zijn uitstekende verbindingen van groot belang voor het vestigingsklimaat van grote bedrijven, maar een groot deel van de meer dan driehonderd bestemmingen vanaf Schiphol richt zich inmiddels op toeristen. De bijdrage voor de Nederlandse economie is substantieel kleiner geworden, de nadelige gevolgen groter.

Senioronderzoeker luchtvaarteconomie Floris de Haan van de Erasmus Universiteit weet waarom de adviezen en rapporten over de mainport Schiphol in de la belandden; de onaantastbare positie van nationale luchthavens en nationale luchtvaartmaatschappijen komt vooral door de zweem van nationale trots die om de bedrijven heen hangt.

Het is tijd voor een rigoureus andere koers voor Schiphol. Een koers waarbij de luchthaven dient om de Nederlandse economie te versterken; de tijd van alsmaar meer en goedkoop is voorbij. Kwaliteit voor kwantiteit. Pas dan kunnen we weer trots zijn op Schiphol.

Wat vind jij?

