Stop met het experimenteren met het toelatingsniveau van de leerkrachten

De Leerplichtwet stamt in Nederland uit 1901. Daarvoor bestond al het Kinderwetje van Van Houten, waarmee de liberaal Samuel van Houten in 1870 kinderarbeid wilde verbieden. Zijn wetsvoorstel werd dusdanig uitgekleed in de Kamer dat alleen het werk van kinderen in fabrieken werd afgeschaft en het feitelijk tot de invoering van de Leerplichtwet duurde voordat kinderarbeid daadwerkelijk verdween in Nederland. Ook die wet haalde het maar net aan met 50 stemmen voor en 49 stemmen tegen. In 150 jaar tijd zijn we veel opgeschoten. In Nederland gaat vrijwel ieder kind naar school. Kinderen die hier zijn geboren en ook nieuwkomers. Met dank aan goed onderwijs werden mogelijkheden van veel kinderen groter dan de kansen van hun ouders.