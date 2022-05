Stop met klagen, leer van de pioniers

Met het weer is het nooit goed of het deugt niet. Dan is het te droog, dan is het te nat. Dan komt de mais niet op, dan haten we plensbuien.

Het is rustgevend om in zulke gevallen naar pioniers te kijken. Dat ons klimaat wisselvalliger wordt is immers een gegeven. Daar kunnen we boos om worden, het helpt geen fluit. Beter is het om op tijd de bakens te verzetten.

Die druiventeler op Schouwen-Duiveland die eerder deze maand fluitend door zijn wijngaard liep is een beeld om vast te houden. Klaar voor de toekomst als het in Nederland alleen maar warmer zal worden.

Rustgevend is ook de wetenschap die met een heel lange termijn voor ogen puzzelt op gewassen die de mondiale klimaatopwarming de komende decennia kunnen doorstaan. Daan Verstand van de Wageningen University and Research (WUR) noemde hier onlangs de teelt van sojabonen, veldbonen en nieuwe tarwesoorten.

Op een proefboerderij in Munnekezijl, in de bovenste punt van Friesland, buigen knappe koppen van de WUR en grote bedrijven zich over gewassen die de nieuwe tijd kunnen overleven. Ze hebben morgen nog geen ultieme oplossing. Dat duurt nog minstens een jaar of tien.

Zeker is wel dat er al binnen vijf jaar nieuwe aardappelrassen op de markt komen die beter tegen droogte kunnen. Heel simpel, legde veredelaar HZPC uit; de planten hebben langere wortels die dieper in de grond naar water kunnen reiken.

Het zijn innovaties waar we niet alleen in Nederland profijt van kunnen hebben. In Afrika kan de introductie van zo’n nieuwe pieper het verschil maken tussen leven of dood.

De moraal van dit verhaal is dat het geen zin heeft om iedere maand een nieuwe tirade af te steken tegen dat nare Hollandse weer. We hebben ermee te dealen. Meer dan het water beter vasthouden in droge zomers en onze eigen particuliere klimaatconcessies kunnen we niet doen.

In plaats daarvan moeten we leren van de pioniers. In de land- en akkerbouw op tijd de bakens verzetten. En dankbaar zijn voor de wetenschap, die in relatieve stilte en zonder grote woorden noest doorwerkt aan een écht betere wereld. Want dat mag ook wel eens gezegd.

Wat vind jij? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Inloggen’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.