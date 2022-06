Te lang gedacht dat een leger niet meer echt nodig was

De oorlog in Oekraïne heeft het laatste beetje scepsis bij partijen weggenomen om fors te investeren. De laatste jaren is er al meer geld uitgetrokken voor onze krijgsmacht. Maar pas in 2024 voldoet Nederland aan afspraken daarover binnen de Navo. In 2014 is door de Navo-landen afgesproken dat we 2 procent van al het geld dat we als land verdienen uitgeven aan verdediging van ons en ander Navo-grondgebied. Aanleiding was toen overigens de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim door Rusland.



Lang is er discussie gevoerd of die 2 procent geen willekeurige richtlijn was. Dat is het natuurlijk ook. Er kwam telkens maar mondjesmaat extra geld bij, omdat Defensie al dat extra geld niet in een keer verstandig zou kunnen uitgeven, waarschuwde ook de Rekenkamer. Maar probleem is dat we de krijgsmacht te lang verwaarloosd hebben. Vervanging van verouderd materieel verloopt stroef. Er zijn tekorten aan allerlei onderdelen voor bijvoorbeeld transportvliegtuigen en zware wapens. Kazernes zijn soms in erbarmelijke staat en er staan zo’n 8600 vacatures open.