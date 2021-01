Tijdens de schrijfles van onze 6-jarige kijkt mijn vrouw naar een begrafenis

frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 106. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

We leven in een gekke wereld. Eng soms, ontroerend ook. Verdrietig makend. Stilvallend. Ik moest vanochtend even invallen bij de schoolklas die mijn vrouw op haar werkkamer runt. Zij moest naar een begrafenis. Je zou kunnen zeggen, oké. Zo gaan die dingen. Maar nu was die begrafenis in dezelfde ruimte. Op de computer aan haar werktafel keek ze mee hoe de moeder van een vriendin werd begraven. Dat is even onze wereld nu, hè.

Mijn meeste aandacht ging naar schrijfles van de 6-jarige. Daar verheugde ze zich al een paar dagen op, want vandaag zou ze de F leren. De ffff zoals ze dan moeten zeggen. En de F is een belangrijke letter zoals u weet. Het is bijvoorbeeld de eerste letter van papa's naam. De kleine zat met mijn koptelefoon op achter haar computer met de juf en nog vier andere kleuters de ffffff te leren. Eerst groot schrijven, dan kleiner en dan nog kleiner. Met potlood hè, alles met potlood. De pen komt later. Goed, en dan moeten ze met de armen in de lucht uitbeelden hoe die letter aanvoelt als je 'm uitspreekt en dan met zijn allen de ffff weer laten horen. Je maakt weer eens mee hoe ze de kleintjes de basisbeginselen bijbrengen.

Quote Tranen rolden over haar wangen en daartussen­door speelde toch iets van een glimlach

Af en toe moest ik schrijfpapier aangeven of een boek oprapen dat bij de ffff-oefeningen op de grond was gevallen en dat ze zelf niet kon pakken, omdat dan de koptelefoon in de war raakte. Enfin, onlineperikelen.

Maar na verloop van tijd werd ik even overbodig, want die van 8 zat op de bank een boek te lezen. Dat moest uit voor de volgende les. Ik kon beneden een bakje koffie halen. Toen ik terugkwam, was alles nog bezig. Bij de kleinste waren ze klaar met de f en nu aan het recapituleren hoe de rest van het alfabet er ook weer uitzag en vooral aanhoorde. Dat schalde nu door de kamer. Korte medeklinkers, lange klinkers, een- en tweeklanken, atje au en otje ou. 'Uuuuui' en 'eeeuuuu'. Fanatiek deed die van mij haar best. 'Aaaaaaaaaaaa' klonk het, en 'Ooooooo' en 'brrrrrrrr'.



Ik stond er glimlachend naar te kijken en luisteren. Draaide toen mijn hoofd richting mijn vrouw, die net opkeek van haar begrafenis. Tranen rolden over haar wangen en daartussendoor speelde toch iets van een glimlach, want ze hoorde die kleine natuurlijk ook. Het was een bizarre situatie. Het leven.

Bekijk hieronder al onze video's over het coronavirus: