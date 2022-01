Van Boris Johnson resteert een naakte keizer

Van de Britse premier Boris Johnson blijft er na het vernietigende rapport over feestjes en excessief drankgebruik niets meer over dan een naakte keizer, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen.

Van alle sprookjes is De nieuwe kleren van de keizer van Hans Christian Andersen misschien wel de mooiste. Zijn verhaal over de keizer die geen tegenspraak kreeg, herinnert ons iedere dag aan het grote gevaar van ijdelheid.

IJdelheid is een eigenschap waaraan veel mensen lijden. Maar al te vaak komen daar brokken van.

In het Verenigd Koninkrijk is premier Boris Johnson iemand die naadloos in Andersens sprookje past. Niet omdat hij zo gesteld is op nieuwe kleren, wel omdat hij gesteld is op feestjes en ander vertier. Nu mag iedereen een keer de fout in gaan, maar Johnson maakte het in eigen land wel heel erg bont. Zijn spijtbetuigingen zijn inmiddels niet meer op één hand te tellen.

Maandag kwam het onderzoeksrapport uit van topambtenaar Sue Gray. Een paar uur later mocht Johnson in het Lagerhuis het hoofd nogmaals deemoedig buigen.

Het beeld dat rijst uit Gray’s rapport van twaalf kantjes is ontluisterend. De drank vloeide rijkelijk aan Downingstreet 10. De onderzoekster rept van een ‘excessieve consumptie van alcohol’ tijdens de zestien onderzochte feestjes. De premier mag blij zijn dat verdere details vooralsnog achterwege blijven.

Gray concludeert dat Johnsons leiderschap gebreken heeft vertoond. Dat is zacht uitgedrukt. Goed beschouwd is zijn positie al weken onhoudbaar. Iemand die in coronatijd met te veel andere mensen samen drinkend en feestend zijn vrije uurtjes doorbrengt kan niet meer geloofwaardig van de bevolking vragen om zich wel aan de regels te houden.

Terecht stipt Gray in haar rapport ook de rol van de medewerkers aan. Het was immers niet alleen Johnson die over de schreef ging. In de complete entourage van de Britse premier ontbrak iedere vorm van tegenmacht. Dankzij Hans Christian Andersen weten we: dan resteert er uiteindelijk niets meer dan een naakte keizer. Dan is het sprookje van Boris Johnson uit.

Volledig scherm Commentaar Saskia van Westrheenen / Boris Johnson staat het Lagerhuis te woord. © EPA

Wat vind jij? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.