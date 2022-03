Van ‘rot op’ wordt de wereld niet beter

De strijd in Oekraïne is amper een week aan de gang of in Nederland vallen nare woorden. ‘Rot op’, krijgt de eigenaresse van een Russische winkel in Groningen te horen. Ze is verbijsterd. En terecht. ,,Wat kan ik er aan doen?” zegt Olga tegen AD. ,,Ik vind het vreselijk wat daar gebeurt.”

Lees ook Hoe Poetin ons helpt in de klimaatcrisis

In Maastricht werd dinsdag het gebouw van het Russische consulaat beklad. Een slager in Eindhoven schroefde het bordje ‘Russisch’ van de gevel. Bedreigingen op internet zijn dagelijkse kost. Het zijn de lelijke kanten die de barre oorlog in het Oosten met zich meebrengt.

Gelukkig hebben in Nederland de hartverwarmende acties de overhand. We bieden spullen, geld en vlieringen aan. We rijden belangeloos naar de grens om vluchtelingen op te halen. We stoppen gestrande Oekraïense truckers lunchpakketten toe. De NS faciliteert gratis reizen, de KPN schrapt alle belkosten. Dat is de mooie kant van het verhaal.

De lelijke kant is dat we deze oorlog als een voetbalwedstrijd dreigen te verslaan. De roden tegen de blauwen, de goeden tegen de slechten, klein Duimpje tegen de grote reus. Wie tot de foute kant behoort is fout, wie tot de goede behoort is goed. Maar zo zit het leven niet in elkaar.

Het is de voorbije dagen al vaak beschreven: het merendeel van de Russische bevolking staat niet achter de bloedige stappen die president Poetin en zijn vriendenkliek zet. Jonge Russen zien hun toekomst in duigen vallen. Zoals die knaap van zeventien uit Moskou die na zijn eindexamen in Nederland wil studeren. Hij had een toelating aan de Hanzehogeschool op zak. Maxim en zijn klasgenoten vrezen nu de dienstplicht in een onvrij land. Weg droom. Weg toekomst.

Zoals niet alle Oekraïners goed zijn - denk aan die berichten over het onversneden racisme bij de grensposten aan de Poolse grens - zo zijn niet alle Russen fout. Daarom zou het goed zijn om niet alleen ons geld en onze vlieringen ter beschikking te stellen. Stap óók eens over de drempel van die Russische middenstander om de hoek. Voor een praatje en wat vriendelijke woorden. Daar wordt de wereld pas echt beter van.

Wat vind jij? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.