Verkiezing op 20 maart wordt met neplijsttrekkers een kermis

De Eerste Kamer wordt niet gekozen in maart. Dat gebeurt pas in mei, door de leden van de Provinciale Staten. Al jaren gaan er stemmen op om de Senaat rechtstreeks te laten kiezen, maar daar wil bijna geen partij aan. En ook de staatscommissie-Remkes, die in december een rapport uitbracht over de toekomst van ons parlementaire stelsel, adviseert de huidige stemwijze ongemoeid te laten.

Reden: de Eerste Kamer heeft geen politieke rol. Het primaat ligt immers bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft als taak wetsvoorstellen te toetsen op uitvoerbaarheid en grondwettelijkheid en vast te stellen of ze niet in tegenspraak zijn met andere wetten en verdragen. Maar steeds vaker wordt de Eerste Kamer door oppositiepartijen gebruikt om iets voor elkaar te krijgen bij het kabinet. Daardoor maken alle partijen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten een complete kermis. Vrijwel allemaal maken ze de samenstelling van de Senaat tot inzet van de verkiezingen. Daarbij komen ze zelfs met neplijsttrekkers, waar de kiezer helemaal niet op kan stemmen. Maar zo wordt de verkiezing op 20 maart wel een farce.

Burgers mogen immers alleen stemmen op de leden van Provinciale Staten. Die gaan vooral over ruimtelijke ordening en over weinig anders. Vreemd genoeg zal het debat daar de komende vierenhalve week amper over gaan, wel over de toekomst van het kabinet.



Er zijn valide argumenten om de Eerste Kamer niet te politiek te maken. Maar óf je zegt dat eerlijk tegen de kiezer en houdt een campagne die vooral over provinciale problemen gaat, óf je verandert het bestel en maakt van de Eerste Kamer een echte tegenhanger van de Tweede Kamer, waar ook echte verkiezingen bij horen. Nu combineren partijen het slechtste van twee systemen. Geen wonder dat bij de vorige Statenverkiezing nog maar minder dan de helft van de kiezers kwam opdagen.