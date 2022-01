‘Verstandig besluit van de koning, maar of het helpt...’

Wanneer elke Prinsjesdag weer een discussie ontstaat over het voertuig waarin het staatshoofd naar de volksvertegenwoordiging rijdt, doet dat afbreuk aan de verbindende taak die de koning heeft. Dan kunnen we wel vasthouden aan een meer dan honderd jaar oude traditie, maar dan gaat uiteindelijk iets veel belangrijkers kapot. Hoe dan ook is het goed dat er niet toe is besloten om het paneel over te schilderen, zoals eerder wel eens is geopperd. We moeten niet proberen de geschiedenis te herschrijven door die deels te vernietigen. Dat wij nu anders aankijken tegen onze voormalige koloniën doet daar niets aan af. We kunnen niet leren van het verleden door het uit te wissen. Daarom is het ook jammer dat de Gouden Koets straks niet in een museum wordt geplaatst, maar achter de gesloten deuren van de koninklijke stallen van paleis Noordeinde verdwijnt.