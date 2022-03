Vleestaks helpt het milieu amper maar dupeert wel de armsten

Landbouwminister Henk Staghouwer laat onderzoek doen naar de invoering van een heffing op vlees. Wat de uitkomst ook wordt, die vleestaks komt er voorlopig niet. Er is domweg geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. En dat is logisch, want Staghouwer hoopt met zo’n heffing iets te bereiken wat er niet door bereikt zal worden, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

De minister stelt dat het belangrijk is dat we ‘minder dierlijke eiwitten’ eten, onder andere omdat de veeteelt milieuvervuilend is. Maar helpt een vleestaks het milieu? Vorig jaar al onderzocht de Universiteit Wageningen het plan van Staghouwer om de opbrengst van een eventuele vleestaks te gebruiken om boeren te subsidiëren die milieuvriendelijk produceren. De conclusie: het kan helpen. Maar omdat veel Nederlandse boeren voor het buitenland produceren, zijn ‘de effecten op de productie en de bijhorende uitstoot beperkt’.

En dan is er de praktijk in de supermarkt. Zeker mensen met een kleine beurs kopen het goedkoopste vlees. En het is juist dat vlees dat vaak minder duurzaam wordt geproduceerd. Wanneer vlees duurder wordt, zal de groep mensen die naar het goedkoopste product grijpt in de supermarkt alleen maar groter worden. En daar schiet het milieu helemaal niets mee op. Ja, een prijsprikkel kan leiden tot een gedragsverandering zodat mensen minder vlees eten. Maar de heffing op een gewild product moet wel heel hoog worden om voor een enorme omwenteling te zorgen, leert de praktijk. De Universiteit Maastricht becijferde bijvoorbeeld dat de helft van het aantal rokers pas stopt met het kopen van sigaretten wanneer een pakje 60 euro zou gaan kosten.

Staghouwer schrijft aan de Tweede Kamer dat hij mensen wil prikkelen minder vlees te eten zonder hen in hun vrijheid te beperken. Wanneer het kabinet niet wil dat een kipfilet of riblap alleen nog voor de welgestelden wordt, kan zo’n heffing niet te groot zijn. Daarmee is het dus als vanzelf weinig effectief en heeft het alleen impact op de armsten. Dat is oneerlijk en juist in een tijd waarin consumenten al last hebben van prijsstijgingen ook onwenselijk. Beter kan het kabinet inzetten op het goedkoper maken van gezonde alternatieven van vlees.

