Voetbal is oorlog, zij wonnen die

Morgen begint het EK, alle ogen zijn gericht op de Leeuwinnen. Dat is leuk, omdat sport plezier geeft. Het is méér dan leuk, omdat die eerste zin tien jaar geleden zo niet geschreven had kunnen zijn. Welk EK? Hoezo Leeuwinnen? Vrouwenvoetbal is in Nederland bespot, het was zelfs lange tijd verboden. Vrouwen moesten echtgenote, moeder of geliefde van voetbalspelers zijn, vond de KNVB.