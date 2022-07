Voorrang voor statushouders is niet eerlijk

De problemen in de asielopvang zijn immens. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is er geen plek om nieuwe aanvragers te huisvesten. Het hele systeem loopt vast doordat er amper meer doorstroming zit in het asielsysteem. Normaal gesproken gaat een asielzoeker na zijn aanvraag naar een regulier azc. Wanneer iemand geen recht heeft hier te blijven, moet hij of zij vertrekken. Wanneer iemand wel een verblijfsvergunning krijgt, stroomt die door naar een reguliere woning. Maar daar gaat het mis. Uitzetten van mensen die hier niet mogen blijven, lukt slecht. En het plaatsen van statushouders in een huis lukt niet, omdat er een enorm woningtekort is.