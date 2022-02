Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid en schept verplichtingen

Lang was er nog stille hoop dat in gesprek blijven met Rusland militair ingrijpen in Oekraïne zou tegenhouden. Nu weten we beter. Vladimir Poetin is niet de man die zich laat tegenhouden met woorden. Oekraïne wordt aangevallen met raketten en Russische militaire troepen trekken het buurland binnen.



In Nederland vieren we over tweeënhalve maand dat we 77 jaar in vrijheid leven. Ieder jaar in vrijheid erbij, betekent ook ieder jaar minder mensen die een bezetting bewust hebben meegemaakt. We zien onze vrijheid al bijna als een vanzelfsprekendheid; we leven in vrijheid, mogen zeggen wat we willen, spreken onze eigen taal, kiezen onze eigen kerk of school, mogen protesteren, mogen onze eigen politieke partij oprichten, mogen stemmen. We leven in een soeverein land. Wie Hazeldonk of De Lutte passeert heeft al in geen jaren een paspoort laten zien. Grensposten zijn verdwenen en toch is de grens onbetwist.