Waarom het voor ons beter is als Macron zondag wint

Fijn! Verkiezingen waar de zittende macht níét de media beheerst, waar politieke tegenstanders ongehinderd campagne kunnen voeren, en waar echt iets te kiezen valt. Dat is allemaal het geval, zondag in Frankrijk. Emmanuel Macron doorbrak vijf jaar geleden de traditionele scheiding tussen links en rechts, positioneerde zich als het radicale midden en wilde Frankrijk moderniseren. Hij is daarin gedeeltelijk geslaagd. Maar de Fransen op het platteland, en dat zijn er veel, heeft hij niet bij zijn plannen kunnen betrekken. Deze keer is híj de gevestigde orde. Marine le Pen voert een ‘Fransen eerst’-campagne: hun koopkracht moet omhoog, Fransen moeten voorrang krijgen bij werk en huisvesting, buitenlanders die een jaar niet werken moeten het land uit. Verder belooft ze veel belastingverlagingen.

De verkiezingen zijn belangrijk voor Nederland, en niet alleen voor de Nederlanders die in Frankrijk wonen en in Le Pens plannen ook buitenlanders zijn. Macron is pro-Europees. Le Pen wil juist weer grenscontroles invoeren en Europese wetten ondergeschikt maken aan de Franse. Dat laatste klinkt op het eerste gezicht begrijpelijk, een volk is toch baas in zijn eigen land? Maar het zou voor Nederland desastreus zijn. Want als Frankrijk dat doet, waarom dan andere landen niet? En als je bloembollen of microchips exporteert, en er gelden in 27 EU-landen 27 verschillende regels in plaats van één, wordt het wel lastig. Juist een open economie als Nederland heeft baat bij heldere regels die overal gelden, ook in landen die groter zijn dan wij.

Elk volk ís trouwens baas in eigen land. Alleen, binnen de EU hebben landen ervoor gekozen om ook soevereiniteit te delen als dat per saldo goed lijkt voor burgers en bedrijven. Dat ‘Brusselse bemoeienis’ ten koste gaat van nationale zelfbeschikking, zoals je vaak hoort, is een ‘geframed misverstand, schreef de Raad van State gisteren in haar jaarverslag. De Europese afspraken zijn vrijwillig aangegaan en geven ook invloed op het beleid van buurlanden. Zo bezien beschermen ze juist de zelfbeschikking. Binnen de EU is nog nooit oorlog gevoerd, en dat is vooral voor kleinere landen iets om te koesteren. Daarom is het voor ons te hopen dat Macron zondag wint.

