Waarom Oekraïne moet winnen en Nederland best meer kan doen

Burgers met de handen achter de rug gebonden , met een zak over hun hoofd of gewoon op de fiets - afgeschoten. ,,Na de verschrikkingen in Boetsja moet het duidelijk zijn dat een ‘vredesakkoord’ met Poetin niet voldoende is en niet de inzet moet zijn. Oekraïne moet deze oorlog winnen. Het Westen moet alles doen om Oekraïne daarin te steunen.” Dit zijn niet de woorden van president Zelenski, die zijn best doet om het Westen bij de oorlog te betrekken. Ook niet van één van de leiders van de Baltische landen, die ronduit slechte historische ervaringen met Rusland hebben. Ze komen van oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn, een Nederlandse defensiespecialist die toch niet bekend staat als radicaal. Hij confronteert ons met de vraag: doet Nederland wel genoeg?

,,Dit gaat helemaal niet over Oekraïne, maar over de wereldorde. De huidige crisis is een baanbrekend moment in de strijd over hoe die wereldorde eruit zal zien.” Ook dit zijn geen woorden van Zelenski of van de Balten, deze komen van Sergej Lavrov, al sinds 2004 de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Het is geen strijd waar je ergens in het midden wilt uitkomen. Als het in de rug schieten van burgers uiteindelijk zou worden beloond met een ‘compromis’ waarbij Poetin delen van Oekraïne mag houden, is dat dan een vrede die geruststelt? Nee, dat is een vrede die autocraten inspireert. Rusland moet zijn troepen helemaal terugtrekken, Oekraïne mag zelf over zijn lot beslissen. Dat is ook Nederlands belang. En daar kunnen we meer voor doen.