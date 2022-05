Wanbeleid ondermijnt draagvlak voor asielopvang

Het kabinet wil dat gemeenten statushouders meer dan nu met voorrang een huis toewijzen. De problemen zijn enorm, maar deze noodgreep is een brevet van onvermogen, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

De problemen rond de huisvesting van statushouders (asielzoekers die toestemming hebben hier te blijven) zijn het gevolg van falend beleid op meerdere terreinen. Ten eerste het enorme tekort aan betaalbare woningen doordat opeenvolgende kabinetten dit probleem te weinig voorrang hebben gegeven. Ten tweede de nieuwe piek in asielaanvragen waar ons land niet op is voorbereid. Na de vorige keer toen ons asielsysteem op tilt sloeg in 2015 en er bussen met mensen door het land reden op zoek naar een slaapplaats voor die nacht, is er amper iets gedaan om ons voor te bereiden op een volgende piek. Er zijn te weinig opvangplekken en te weinig medewerkers bij de IND om alle aanvragen tijdig te onderzoeken.

Quote Met zo’n 300.000 mensen die geen betaalbaar huis kunnen vinden zijn de wachtlijs­ten nu al schandalig lang

Het resultaat is dat mensen die zich nu aanmelden in Ter Apel, omdat ze asiel willen, nergens terecht kunnen. Want mensen die al in Ter Apel zitten en naar een normaal asielzoekerscentrum elders in het land hadden moeten gaan, kunnen dat niet omdat die plekken bezet blijven door zo’n 14.000 statushouders die al naar een woning hadden moeten verhuizen. Het kabinet wil de spreekwoordelijke kurk eruit trekken om weer doorstroming in de asielzoekerscentra te krijgen. Gemeenten moeten van het kabinet met voorrang statushouders huisvesten.

Boze burgers

Gemeenten hebben al een wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Daarnaast heeft elke gemeente de ruimte bepaalde woningzoekenden voorrang te geven, bijvoorbeeld mensen met een handicap of onderwijzers in steden met een lerarentekort. In zoverre zal de oproep van het kabinet niet ineens alles op zijn kop zetten. Maar met zo’n 300.000 mensen die geen betaalbaar huis kunnen vinden zijn de wachtlijsten nu al schandalig lang. Mensen wonen gedwongen bij hun ouders of met vreemden in een huis om de hoge huur te kunnen opbrengen. Wachtlijsten nog verder laten oplopen door statushouders extra voorrang te geven, leidt terecht tot veel onbegrip en is slecht voor het draagvlak onder ons asielbeleid. Dat is niet de schuld van boze burgers, wel van jaren falend kabinetsbeleid.

Wat vind jij? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.