Wanneer maken we ons eens druk om het geklungel bij de NS?

Waar blijft het plan voor die onbetaalba­re energiere­ke­ning?

Er is weinig fantasie nodig om te voorspellen wat er gebeurt als de modale burgerij komende winter met een lege portemonnee in de kou komt te staan. Dus hebben we een plan nodig. Leer van de landen om ons heen. Hoe moeilijk kan het zijn, vraagt onze chef nieuws Saskia van Westhreenen zich af.

8 augustus