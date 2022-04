Wat als in de hemel de dieren de baas zijn?

commentaarHet ruimen van 200.000 kippen in Barneveld werpt de vraag op hoe we later zullen terugkijken op het tijdperk van de intensieve veehouderij, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Dat was geen ‘Vrolijk Pasen’ in Barneveld. Vogelgriep: 200.000 kippen moesten worden geruimd. ,,We leven ontzettend mee met de ondernemers, de gezinnen en de sector”, zei burgemeester Jan Luteijn. En terecht: voor die ondernemers is dit een enorme domper. Maar noem het naïef of stads: je zit toch ook even aan die dieren te denken. Geruimd klinkt als opgeruimd, maar netjes kun je het niet noemen. De dieren worden vergast. En daarna afgevoerd en vernietigd. Al kun je de cijfers ook relativeren: in de Nederlandse intensieve veehouderij worden er ruim 1,3 miljoen dieren per dag doorheen gejaagd. Kippen, kalveren en varkens die in hun hele leven geen buitenlucht zien.

Het werpt de aloude vraag op: hoe verhoudt de mens zich tot het andere leven op aarde? Zijn dieren productie-eenheden, of hebben ze een waarde van zichzelf? Heeft de natuur bestaansrecht, of moet ze vooral natuurlijk hulpbronnen leveren voor de mens? Als je over wereldgeschiedenis leest, gaat het altijd over mensen. Als er dieren in voorkomen, dan is het omdat ze worden gemolken, geslacht, bereden, of omdat ze een gevaar vormen. In dat laatste geval zijn ze ‘wild’. Dat is oppassen geblazen. Maar wie vormt er hier nu eigenlijk de bedreiging?

De voorman van de Pluimveesector, Bart-Jan Oplaat, weet het antwoord wel. Op Radio 1 wees hij erop dat veel pluimveebedrijven in waterrijke gebieden liggen. Het aantal watervogels is de afgelopen jaren fors toegenomen, mede doordat rivieren zijn verbreed en er aan natuurherstel is gedaan. ,,Stop daarmee, want de overheid rolt nu gewoon de rode loper uit voor meer besmettingen.” Daarmee brengt hij de spanning in een klein land als Nederland goed onder woorden. We hebben al geen echte natuur meer en we moeten toch eten, kun je zeggen. Maar dat ontslaat ons niet van de vraag of het anders kan. Dit weekend werd ook een forse investering in de ontwikkeling van kweekvlees bekend. Dat is echt vlees, alleen niet gemaakt van levende dieren. Dat geeft hoop. Want stel je eens voor dat in het hiernamaals de dieren de baas zijn.

