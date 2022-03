Wie is de Erik ten Hag van de opvang?

Overheden ondersteunen, coördineren en bieden handvatten. Maar wie is er nou verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, vraagt Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Minister De Jonge zei zaterdag in deze krant een waar ding. ,,Bij het oplossen van de woningnood, lopen we deels tegen hetzelfde probleem aan als bij de aanpak van de coronacrisis: het ontbreekt aan centrale regie. We hebben te lang geloofd dat de optelsom van alle besluiten van gemeenten om huizen te bouwen vanzelf de oplossing was voor de landelijke behoefte aan voldoende betaalbare huizen.’’



De Jonge kan het weten. Tijdens de coronacrisis wilde hij een stop zetten op het bezoek aan verpleeghuizen - bleek zijn bevoegdheid helemaal niet te zijn. Ook de GGD’s kon hij als minister van Volksgezondheid niet aansturen: die vielen onder de veiligheidsregio’s. Hoe die zijn ontstaan is een lang verhaal, maar u kunt er niet voor naar de stembus.

Geen misverstand, Nederlanders mogen tevreden zijn met hun overheid. Wat fout gaat haalt het nieuws, maar vaak ligt er toch mooi een nieuw fietspad, staat er een goed ziekenhuis, wordt een zieke boom vervangen. En dat allemaal in overleg. Waarbij de verantwoordelijkheid ‘zo dicht mogelijk bij de burger wordt gelegd’.



Alleen, bij crises is er echt wel meer nodig. We geloven toch ook allang niet meer dat ‘de optelsom van alle besluiten van gemeenten over windmolens en zonnepanelen vanzelf de oplossing is voor de landelijke behoefte’ om de klimaatcrisis te lijf te gaan. Wat gaat onze Hollandse manier van besluitvorming betekenen bij de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne?

Quote Overheden zijn in overleg, ze ondersteu­nen en coördine­ren, ze bieden handvatten en delen verantwoor­de­lijk­heid

Geen misverstand weer, er wordt keihard gewerkt. Nationale crisis, tenslotte. Overheden zijn in overleg, ze ondersteunen en coördineren, ze bieden handvatten en delen verantwoordelijkheid. Maar wie ís er nou verantwoordelijk? Wie is de Erik ten Hag van de opvang?



De zondag verschenen ‘Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners’ verwoordt het zo: ‘De landelijke informatie en coördinatie van de veiligheidsregio’s vindt plaats in het KCIO (Knooppunt Coördinatie en Informatie Oekraïne). Het KCIO vormt daarmee het schakelpunt tussen Rijk en regio. Via de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) en het Veiligheidsberaad (VB) wordt de inhoudelijke en bestuurlijke afstemming verzorgd met de rijkscrisisstructuur en andere (rijks)partijen als DG Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.’ Begrepen?

Wat vind jij? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.