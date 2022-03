Zaten er in paprikachips maar paprika’s

‘Verstandig besluit van de koning, maar of het helpt...’

De Gouden Koets zal pas weer rijden als Nederland daar klaar voor is, aldus koning Willem-Alexander. Als dat de voorwaarde is, zal het rijtuig nooit terugkeren. Met 17 miljoen meningen is er immers altijd wel iemand die het een schande vindt dat de koets überhaupt bestaat. We leven in een tijd waarin iedereen zich slachtoffer van iets voelt, meent politiek verslaggever Hans van Soest.

13 januari