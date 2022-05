Zes maanden opvangstress is te veel voor een kinderleven

De situatie in de noodopvang voor vluchtelingen is zo belabberd dat Kinderombudsman Margrite Kalverboer zich erover buigt. De kinderen verdienen snel een betere plek. Zes maanden opvangstress is te veel op een kinderleven. En Nederland onwaardig bovendien, schrijft onze chef nieuws Saskia van Westhreenen.

Het is vaker gezegd, maar tegelijk kan het niet vaak genoeg wórden gezegd; het is pijnlijk hoe we hier omgaan met mensen die huis en haard hebben verlaten.

De noodkreten van de burgemeester van Ter Apel galmen al weken door de gangen van politiek Den Haag. De Groningse commissaris van de Koning René Paas noemde het ‘een nieuw dieptepunt’ toen tientallen mensen buiten de hekken van het centrum dreigden te moeten slapen.

Maar al hun noodkreten ten spijt: dat tweede aanmeldcentrum is er nog steeds niet. Staatssecretaris Eric van der Burg is wel in gesprek, zei hij dinsdag in de Tweede Kamer, maar een garantie dat het opschiet gaf hij niet. En en passant vertelde hij dat de crisisnoodopvang in sporthallen en tenten nog wel een paar weken langer duurt.

Half Nederland lijkt intussen te vergeten wat zich afspeelt in de uithoeken van Nederland - want ja, vooral dáár strijken burgemeesters met de hand over het hart en worden de sporthallen gevuld. De eerste groep buitenslapers van Ter Apel werd overgebracht naar een sporthal in Heerenveen. Het Rode Kruis charterde er inderhaast een ploeg vrijwilligers die zo goed en zo kwaad als het kan de logees een aangenaam verblijf proberen te bezorgen. Maar prettig wordt het natuurlijk nooit, een sporthal met zwarte tussenwandjes. Het is heel gehorig bovendien.

Quote Geen daglicht, geen afsluitba­re vertrekken, geen zicht op verande­ring, geen perspec­tief

In Leeuwarden, nog zo‘n ‘uithoek’, bivakkeren sinds november 600 mensen in de Friezenhal. De spanningen groeien. Vorige week trok Unicef aan de bel. De opvang voldoet niet aan de minimumeisen voor kinderen.

Het onderwijsteam van de Internationale Schakel Klas (ISK) rept in de Leeuwarder Courant van dinsdag van een ‘toxische stress’ bij veel kinderen. Geen daglicht, geen afsluitbare vertrekken, geen zicht op verandering, geen perspectief. Het enige dat ze van een noodarts krijgen is een paracetamolletje.

De situatie is zo ernstig dat nu ook Kinderombudsman Margrite Kalverboer zich erover buigt. Kalverboer zegt met de staatssecretaris in gesprek te zijn.

Het is te hopen dat één gesprek voldoende is om in elk geval voor deze groep kinderen - er zitten er in Leeuwarden 150 - snel een betere plek te vinden. Zes maanden stress is te veel op een kinderleven. En Nederland onwaardig bovendien.

Wat vind jij? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Inloggen’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.