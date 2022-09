Zien we alleen klimaatverandering of zien we ook het mooie weer?

Afgelopen week verscheen er een SCP-rapport over het vertrouwen van Nederlanders en het was weer allemaal niks. ‘Vertrouwen in politiek blijft laag, onvrede over daadkracht’, kopte de site van deze krant. De NOS: ‘Politiek moet voorkomen dat burgers afhaken’. NRC: ‘Vertrouwen in de politiek is gepolitiseerd.’ Dat is een doordenker, bedoeld werd dat aanhangers van de coalitiepartijen veel meer vertrouwen hebben in de politiek dan aanhangers van met name de rechtse oppositie. Best logisch eigenlijk. Het SCP meet overigens continu het vertrouwen in de politiek en het is al tijden laag. Normaal zie je na het aantreden van een nieuw kabinet wel dat het vertrouwen opveert, zei SCP-onderzoekster Josje den Ridder. ,,Dat effect bleef deze keer uit.”