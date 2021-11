Zo'n leerkracht als die van Adele gun je iedereen

Er gaat een filmpje met Adele rond op internet. Tijdens een tv-optreden afgelopen zondagavond werd de Britse zangeres gevraagd of er in haar jeugd iemand was geweest die haar beschermde, steunde of inspireerde. Adele begon meteen over haar lerares Engels, mevrouw McDonald. Die had haar liefde voor taal bijgebracht. En dat was van pas gekomen: Adele schrijft nu liedteksten. Maar mevrouw McDonald was ook moedig geweest, ‘cool’ en, inderdaad, een voorbeeld. ,,Ze gaf om haar leerlingen en ze leerde ons om om elkaar te geven.” Zoals dat gaat kwam de lerares als verrassing het podium op. Adele in tranen: ,,U hebt mijn leven echt veranderd. Ik heb al mijn boeken nog van toen.”

Maar ze zijn er natuurlijk nog wel, die leerkrachten die het verschil maken. Koester ze, zou je willen uitschreeuwen. Betaal ze goed! Want jong geleerd.... De uitzending met Adele was in hetzelfde weekend als de rellen in verschillende Nederlandse steden. Waar zouden zíj op school hebben gezeten? Het kan ook de tijdgeest zijn. ‘Je bent jong en je wilt wat’ is verworden tot: ‘Je bent jongen en je doet maar wat.’ Terwijl iedereen die een goede leraar heeft gehad weet: Gezag is niet per se iets om te wantrouwen, om te ondermijnen of om tegen te rebelleren. Gezag kan zomaar iets zijn om respect voor te hebben. Om naar te luisteren. En om vervolgens, plat gezegd, even je grote bek te houden. Het zangtalent van Adele kunnen we als maatschappij aan niemand geven, de leerkracht van Adele wel. En die gun je iedereen.