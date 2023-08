Zolang er geen goed openbaar vervoer is, moet overheid benzineprijs binnen de perken houden

De zorg moet anders, net als onze verwachtin­gen

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) had geen prettige boodschap deze week. Nederland heeft zeker niet de beste zorg in de wereld, ook al schermt premier Rutte altijd met internationale ranglijstjes. Er is een enorm gebrek aan huisartsen en verpleegkundigen, er is vergrijzing, meer vraag naar zorg en almaar stijgende kosten. De oplossing kan alleen van ons allemaal komen, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.