Zwijgen over mondkapjesdeal is nergens voor nodig

In het coronadossier zijn velen kort van memorie. Alle coronarestricties zijn deze week ingetrokken. Al twee keer gedurende deze pandemie moesten we achteraf concluderen dat we daar te snel mee waren. Beperkende maatregelen moeten zo kort mogelijk duren, maar bijvoorbeeld een mondkapjesplicht in de overvolle treinen is lastig ontwrichtend te noemen. De pandemie is immers nog niet voorbij.

Ook de paniek over het tekort aan mondkapjes voor zorgpersoneel aan het begin van de pandemie lijkt snel vergeten. In debatten spraken Kamerleden ministers bestraffend toe dat er geen mondkapjes waren terwijl handelaren in de media beweerden dat zij die prima konden leveren. Twee jaar later krijgt minister Hugo de Jonge een storm van kritiek over zich heen om zijn rol in de omstreden mondkapjesdeal die het ministerie van Volksgezondheid sloot met Sywert van Lienden.

Nu achteraf blijkt dat Van Lienden Nederland voor de gek hield en miljoenen in zijn zak stak terwijl hij beweerde alles ‘om niet’ te doen (en zijn mondkapjes ook nog eens ondeugdelijk bleken), wil niemand ermee geassocieerd worden. Ineens lijkt niemand meer te weten dat destijds werd geroepen dat het kabinet ‘alles moest doen’ om die dingen te kopen.

Maar ook De Jonge zelf lijkt een selectief geheugen te hebben. Toen vorig jaar bekend werd dat Van Lienden de boel had geflest, zei De Jonge dat hij er als minister geen bemoeienis mee had gehad. Nu blijkt dat hij ambtenaren destijds vroeg om met Van Lienden te gaan praten, ook nadat die eerder niet met hem verder wilden omdat de mediapersoonlijkheid zich weigerde aan bepaalde afspraken te houden.

Dat een minister in tijden van schaarste handelaren onder de aandacht brengt van de inkooporganisatie van zijn ministerie is niet per se verdacht. Dat je achteraf doet alsof je er niets mee te maken had wel. Zo laad je de verdenking op je dat er iets niet deugde. De Jonge kan beter gewoon uitleggen wat er precies gebeurd is, dan verwijzen naar een onderzoek dat nog maanden op zich laat wachten. Nu ondergraaft dit voorval niet alleen de geloofwaardigheid van De Jonge zelf, maar van het hele coronabeleid.

