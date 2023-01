35 paardenkastanjes aan Randweg-Zuid in Budel leggen het loodje; ook de bijl in 12 lindes in Schoot

Drugsafval vermoede­lijk maanden­lang in bodem van Someren gelopen, provincie begint groot onderzoek

Bij een drugslab aan de Bergdijk in Someren is vermoedelijk maandenlang drugsafval de grond in gesijpeld. Dat kan voor enorme milieuschade zorgen. De provincie Noord Brabant neemt de zaak hoog op en doet van februari tot april bodemonderzoek, op verzoek van de gemeente Someren.

27 januari