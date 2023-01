Aanwonenden zijn verkeersoverlast op Dorpleinse verkeersader beu en pleiten voor maatregelen

BUDEL-DORPLEIN - De overlast van het verkeer op de Stationsweg en Hoofdstraat in Budel-Dorplein is veel aanwonenden al jarenlang een doorn in het oog. Om deze verkeersader, die dwars door het dorp loopt, veiliger te maken, pleiten ze voor verkeersmaatregelen.