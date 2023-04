Afgelopen vijf jaar meer meldingen van winkeldiefstal in Cranendonck

Op weg naar klimaatneu­traal Eindhoven: ‘We hebben nog een weg te gaan, zullen we maar zeggen’

EINDHOVEN - Hoe zorg je er nu echt voor dat Eindhoven al in 2030 een klimaatneutrale stad is? Over een antwoord op die vraag bogen zich maandagavond zo’n 200 inwoners tijdens een klimaatconferentie in Dynamo.