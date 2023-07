WONDERLIJK WONEN Klaas geniet van zijn woonboot, maar moet verhuizen: 'Huilen, want dit is de mooiste plek van Eindhoven’

EINDHOVEN - Huilen. Dat is wat Klaas Kielenstijn gaat doen als hij moet verhuizen. En dat zit eraan te komen, want de gemeente wil al dertien jaar dat de tien woonboten op de Hurk verdwijnen. ,,Huilen ja, want dit is de mooiste plek van Eindhoven.”