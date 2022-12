De Cranehoeve in Gastel wordt definitief Schaapskooi

GASTEL - De Cranehoeve kan definitief omgebouwd worden tot gemeenschapshuis. Om ervoor te zorgen dat de koopsom vóór de ondertekening van de koopakte bij de notaris is, was er wel een extra raadsvergadering nodig.

De gemeenteraad moest toestemming geven – en deed dat uiteindelijk unaniem - omdat de werkgroep ‘nieuwe Schaapskooi’ nog niet aan alle gestelde eisen kan voldoen.

Een van die eisen is dat er een gedegen exploitatie- en projectplan ligt en dat is er nog niet. Ook een opmerking van het ingeschakelde adviesbureau had nog roet in het eten kunnen gooien: omdat de taxatiewaarde van De Cranehoeve 545.000 euro is, vindt het bureau dat de koopsom van 800.000 euro te hoog is.

Een nieuwe deadline

Om de werkgroep de tijd te geven om aan alle eisen te voldoen, is uiteindelijk een nieuwe deadline afgesproken: uiterlijk 30 juni moeten alle benodigde paperassen ingeleverd zijn.

Over de koopsom deed de gemeenteraad niet moeilijk. Eerder, in 2020, was al een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro vastgesteld voor de nieuwe Schaapskooi. Inclusief alle bij de aankoop behorende kosten en een bedrag van ‘aanloopkosten’ is nu 885.000 euro al besteed. Aan advieskosten in het verleden is ook al ruim een ton uitgegeven.

Er blijft nu nog ongeveer een half miljoen euro over om het pand te verbouwen, uit te breiden en te verduurzamen. Gezien de huidige prijzen van bouwmaterialen is dat een uitdaging.

Quote Met dorps­kracht en gemeen­schaps­zin kan Gastel laten zien waar het toe in staat is Hennie Driessen, wethouder

Om binnen het vastgestelde bedrag te blijven, zal er een beroep gedaan worden op de inzet van de Gastelse gemeenschap. ,,Met dorpskracht en gemeenschapszin kan Gastel laten zien waar een klein dorp toe in staat is’’, zegt wethouder Hennie Driessen (Elan). David Morgan (Cranendonck Actief) opperde dat de werkgroep samen met de gemeente ook moet onderzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn.

Een eventuele verhoging van het budget lijkt voor een meerderheid van de raad echter niet onbespreekbaar. ,,We moeten wel werken met realistische bedragen. We hebben te maken met een fikse inflatie’’, vindt Patrick Beerten (Elan).

David Morgan vindt dat geprobeerd moet worden binnen het budget te blijven: ,,Maar ik ben de laatste die zegt: ‘Er gaat geen cent meer naartoe’, want Gastel moet gewoon een toekomstbestendig gemeenschapshuis krijgen.’’

,,Het eerder vastgestelde bedrag moet de leidraad zijn, maar er is al een behoorlijke hap geld uit verdwenen waar nog geen steen voor gemetseld is’’, aldus Jordy Drieman (VVD). ,,We willen geen blanco cheque geven, maar we moeten wel kijken of het eerder vastgestelde bedrag nog wel realistisch is’’, vindt hij.

Quote Ik wil als raadslid niet de verantwoor­de­lijk­heid dragen voor een tweede debacle Bart Kraaijvanger, raadslid Pro6

Bart Kraaijvanger (Pro6) had zich voor de ingelaste vergadering afgemeld. Hij vond de voorbereidingstijd om tot een goed oordeel te kunnen komen te krap. Het raadsvoorstel zou maandag uiterlijk om 12.00 uur bij de raadsleden liggen, maar dat werd 17.30 uur. ‘Dan kun je niet verwachten dat we ons goed kunnen voorbereiden. We moeten ook informatie kunnen inwinnen en kunnen afstemmen met elkaar’, schrijft hij in een brief aan zijn collega-raadsleden.

Door de tijdsdruk voelt hij zich in een hoek gedreven door het college. ‘Ik wil als raadslid niet de verantwoordelijkheid dragen voor een tweede debacle met gemeenschapsgeld na De Borgh’, vindt hij, verwijzend naar de koopsom.